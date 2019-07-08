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Türkiye

Reyhanlı'da boya deposunda yangın

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, boya deposunda yangın meydana geldi, 7 kişi yaralandı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 21:58 - Son Güncelleme 08 Temmuz 2019 Pazartesi 21:59

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