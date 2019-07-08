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Türkiye

İzmir'de kaçak içki şişeleri geri dönüşüme kazandırılacak

İzmir'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda içkiler imha edildi. Cam kırıkları geri dönüşüm merkezine götürülürken, sahte içkiler ise insan ve çevre sağlığı için zararsız hale getirilecek.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:00 - Son Güncelleme 08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:08

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