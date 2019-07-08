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İstanbul'da yangınlara karşı 7 gün 24 saat teyakkuz

İstanbul’da yılda ortalama 137 orman yangını çıkıyor. Yangınlara hızlı müdahale hayati önemde... İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri her an müdahaleye hazır bekliyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:11 - Son Güncelleme 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:18

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