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Rasulayn'da bir eve tuzaklanan 565 havan mühimmatı imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'ın doğusunda, sivillere ait bir köy evinin iki ayrı odasına tuzaklanmış 565 havan mühimmatı ele geçirildiğini açıkladı.

10 Aralık 2019 Salı 10:36 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 10:37

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