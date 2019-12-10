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Trump'tan Yahudi seçmenlere: İyi insanlar değilsiniz ama bana oy vermek zorundasınız

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki konuşmasında Yahudi seçmenlere seslenirken, "Hiç de iyi insanlar değilsiniz ama bana oy vermek zorundasınız. Servet vergisine oy verecek değilsiniz" dedi.

10 Aralık 2019 Salı 09:54 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 09:55

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