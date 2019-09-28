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Spor

Rakibinin yardımına koştu birlikte yarışı bitirdiler

Doha'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yıllarca unutulmayacak bir an yaşandı. 5.000 metre erkekler yarışında sakatlanan Jonathan Busby yarışı rakibi Braimi Suncar Dabo sayesinde tamamladı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 16:25 - Son Güncelleme 28 Eylül 2019 Cumartesi 16:30

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