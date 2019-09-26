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Spor

''Obradovic burada çok mutlu''

Fenerbahçe Genel Menaerji Maurizio Gherardini, Anadolu Efes ile oynayacakları Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı öncesi TRT SPOR'a konuştu.

26 Eylül 2019 Perşembe 11:31 - Son Güncelleme 26 Eylül 2019 Perşembe 11:32

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