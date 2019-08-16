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Dünya

Portekiz, yurt dışındaki vatandaşlarına ülkeye dönmeleri için para ödüyor

Portekiz hükumeti, yurt dışında çalışan vatandaşlarını geri getirmek için Geri Dönüş Projesi'ni uygulamaya koydu.

16 Ağustos 2019 Cuma 17:49 - Son Güncelleme 16 Ağustos 2019 Cuma 17:51

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