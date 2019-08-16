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16.08.2019 - 11:29
Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
16.08.2019 - 11:22
ABD'li askeri heyetten Genelkurmay Başkanlığına ziyaret
16.08.2019 - 10:29
Akar ve komuta kademesi Müşterek Harekat Merkezi için Şanlıurfa'da
16.08.2019 - 08:59
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu
16.08.2019 - 07:04
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Bahri Kesici atandı
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Fransa'nın Hafter'e desteği gün yüzüne çıkıyor
İstikrarsızlıkla boğuşan Libya’da darbeyle başa geçmeye çalışan General Halife Hafter, Fransa’nın gizli desteğini alıyor. Detaylar dosya haberimizde.
16 Ağustos 2019 Cuma 11:31 -
Son Güncelleme 16 Ağustos 2019 Cuma 11:32
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