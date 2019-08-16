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Dünya

Fransa'nın Hafter'e desteği gün yüzüne çıkıyor

İstikrarsızlıkla boğuşan Libya’da darbeyle başa geçmeye çalışan General Halife Hafter, Fransa’nın gizli desteğini alıyor. Detaylar dosya haberimizde.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:31 - Son Güncelleme 16 Ağustos 2019 Cuma 11:32

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