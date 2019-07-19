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Türkiye'nin silah taleplerini reddeden ABD, teröristlere silah vermeye devam ediyor
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Polis durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendi
ABD’de polis tarafından durdurulan bir sürücü, polisin "Otomobilden in" talimatına uymayarak kaçmaya çalıştı. Son anda emniyet kemerini tutan polis, ciple beraber sürüklendi.
19 Temmuz 2019 Cuma 15:31 -
Son Güncelleme 19 Temmuz 2019 Cuma 15:32
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