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Dünya

Polis aracından düşen zanlı kaçtı, olay anı kameraya yansıdı

Rusya’da gözaltına alınan bir zanlı, polis merkezine götürülürken polis aracından düştü. Hızla olay yerinden kaçan zanlı, başka bir aracın sürücüsü tarafından görüntülendi.

26 Nisan 2019 Cuma 10:27 - Son Güncelleme 26 Nisan 2019 Cuma 10:27

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