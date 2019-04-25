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İsveç'te kahraman ilan edilen Türk taksici ödüllendirildi

İsveç'te müşterisine yardım ettiği için kahraman ilan edilen Türk taksiciye ödül verildi. İsveç medyasında övgüyle bahsedilen taksiciye ödülünü çalıştığı işyeri verdi.

25 Nisan 2019 Perşembe 20:05 - Son Güncelleme 25 Nisan 2019 Perşembe 20:05

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