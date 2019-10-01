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Polis aracına saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi

Adana'da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi Eskişehir'de çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

01 Ekim 2019 Salı 21:16 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 21:46

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