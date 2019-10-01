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Midilli Adası'ndaki mültecilerin tek isteği koşulların düzelmesi

TRT Haber, Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında 2 gün önce çıkan yangın sonrası kampı görüntüledi. Kamp sakinlerinin tek isteği koşulların bir an önce iyileştirilmesi.

01 Ekim 2019 Salı 17:43 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 17:48

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