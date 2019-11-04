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PKK'nın sözde "Metina alan sorumlusu" böyle etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in Irak'ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla, kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde "Metina alan sorumlusu" Müsluh İke etkisiz hale getirildi.

04 Kasım 2019 Pazartesi 09:08 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 09:18

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