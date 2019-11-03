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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'daki KKK İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.

03 Kasım 2019 Pazar 21:02 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 21:03

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