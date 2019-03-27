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PKK elebaşlarından Ruza Altun kimdir?

Terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık’ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler, Kandil’e yapılan hava harekatıyla vuruldu. Peki Rıza Altun kimdir?

27 Mart 2019 Çarşamba 11:15 - Son Güncelleme 27 Mart 2019 Çarşamba 11:15

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