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Türkiye

Pençe Harekatı hava desteğiyle planlandığı şekilde devam ediyor

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu. Taarruz helikopterleri ve hava kuvvetleri ile desteklenen Pençe Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:19 - Son Güncelleme 29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:21

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