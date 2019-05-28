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Türkiye

Bahçelievler'de 11 katlı binanın yıkımı sırasında çökme

Bahçelievler'de risk taşıdığı gerekçesiyle şubat ayında boşaltılan binada yıkım sırasında çökme meydana geldi. O anlar kameralara yansıdı.

28 Mayıs 2019 Salı 16:07 - Son Güncelleme 28 Mayıs 2019 Salı 16:07

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