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Türkiye

Arkadan hızla gelip dehşet saçtı

Başakşehir'de aşırı hız yapan bir sürücü önünde seyreden araca çarptı. Kaza anı araç içi kamerası tarafından görüntülenirken kazaya neden olan sürücü kaçtı.

28 Mayıs 2019 Salı 11:35 - Son Güncelleme 28 Mayıs 2019 Salı 11:35

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