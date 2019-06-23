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Patisi yaralanan köpek eczaneye gitti
Patisi yaralanan sokak köpeği, gittiği eczanede yardım istedi. Köpeğin o anları, güvenlik kameralarına yansıdı.
23 Haziran 2019 Pazar 10:47 -
Son Güncelleme 23 Haziran 2019 Pazar 10:47
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