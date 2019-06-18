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Dünya

Paris'teki tarihi Saint Sulpice kilisesinde yangın

Fransa'nın başkenti Paris'teki tarihi Saint Sulpice kilisesinde yangın çıktı. Önemli kutsal emanetleri barındıran kilisedeki bir vitray tamamen yandı.

17 Mart 2019 Pazar 23:12 - Son Güncelleme 17 Mart 2019 Pazar 23:12

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