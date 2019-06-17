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Dünya

CAIR Başkanı Awad: Müslümanlara çağrımızdır, korkmayın, camilere sahip çıkın

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Başkanı Nihad Awad, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı ile ilgili TRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu.

16 Mart 2019 Cumartesi 19:37 - Son Güncelleme 16 Mart 2019 Cumartesi 19:37

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