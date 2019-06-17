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Dünya

İngiltere medyasından terör saldırısıyla ilgili tepki çeken manşetler

İngiliz medyası, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını, tepki çeken ifadelerle ele aldı.

16 Mart 2019 Cumartesi 17:20 - Son Güncelleme 16 Mart 2019 Cumartesi 17:21

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