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Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Dünya

Katiline son sözü "merhaba kardeşim" oldu

Yeni Zelanda Christchurch'deki camiye düzenlenen terör saldırısında, caminin kapısında bekleyen bir kişi, silahla acımasızca öldürülmeden önce “merhaba kardeşim” dedi.

16 Mart 2019 Cumartesi 12:15 - Son Güncelleme 16 Mart 2019 Cumartesi 12:15

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