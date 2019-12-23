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Paris'te Noel öncesi eylemcilerden metro hattına sis bombası

Fransa'da günlerdir devam eden grevlerde bugün de metro hattına sis bombası atıldı.

23 Aralık 2019 Pazartesi 17:30 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 17:31

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