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Yaşam

Otomobilin motoruna giren yavru kediyi kaporta ustası kurtardı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren yavru kedi kaporta ustası tarafından kurtarıldı.

25 Haziran 2019 Salı 20:54 - Son Güncelleme 25 Haziran 2019 Salı 20:55

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