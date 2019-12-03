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Türkiye

Otomobil kaldırıma çıktı, 4 kişi ezilmekten son anda kurtuldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, aynı yönde seyreden başka bir otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobil bir iş yerinin önündeki masa ve sandalyelere çarparak, durabildi.

03 Aralık 2019 Salı 12:47 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 12:48

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