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Parçalı Bulutlu
Türkiye

Çadırını bırakmadı, metrelerce havaya yükseldi

İstanbul Kadıköy'de, şiddetli rüzgar nedeniyle havalanan çadırın ipini bırakamayan pazarcı metrelerce havaya yükseldi.

03 Aralık 2019 Salı 12:15 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 12:16

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