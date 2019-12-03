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Türkiye

Alevlerin arasına maskesiz dalan itfaiyeci yangında kalan kadını kurtardı

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan yangında evin içinde kalan 24 yaşındaki Özgehan Gökçay, itfaiye eri Mehmet Çağlar tarafından kurtarıldı.

03 Aralık 2019 Salı 10:43 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 10:44

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