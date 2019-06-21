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21.06.2019 - 16:22
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Otobüsün önünü kestiler, bir kadını darp ederek kaçırdılar
Aksaray'da önünü kestikleri yolcu otobüsüne zorla binen saldırganlar, bir kadını darp ederek kaçırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırganların yakalandığını duyurdu.
21 Haziran 2019 Cuma 15:49 -
Son Güncelleme 21 Haziran 2019 Cuma 15:49
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