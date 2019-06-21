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Kuvvetli Sağanak Yağışlı
Türkiye

Somalili komando adayları Isparta'da eğitiliyor

Türkiye, savunma ve terörle mücadele alanındaki deneyimini dost ülkelerle de paylaşıyor. Somalili 330 asker, Isparta'da Türk komandoları tarafından eğitiliyor.

21 Haziran 2019 Cuma 15:32 - Son Güncelleme 21 Haziran 2019 Cuma 15:32

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