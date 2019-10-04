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Türkiye

Otobüs şoförü hasta öğrenciyi otobüsle hastaneye ulaştırdı

Elazığ’da belediye otobüsünün şoförü Metin Tekin, yolcuları indirdikten sonra yolda fark ettiği hasta öğrenciyi geri dönüp araca alarak hastaneye götürdü.

04 Ekim 2019 Cuma 12:57 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 12:59

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