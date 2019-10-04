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AVM girişinde ilginç kaza

Başakşehir'de otomobiliyle AVM'ye gelen sürücü, otopark gireceği sırada fren yerine gaza basınca beton bariyere vurarak takla attı.

04 Ekim 2019 Cuma 10:37 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 10:38

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