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Sağlık

Oruç tutmak hücreleri yeniliyor; hastalıklardan koruyor

Ramazan'da oruç tutmak insanı sadece zihinsel olarak değil sağlık açısından da zinde tutuyor. Oruç, mideden karaciğere birçok organın dinlenmesine ve onarımına yardımcı oluyor.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 17:20 - Son Güncelleme 08 Mayıs 2019 Çarşamba 17:20

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