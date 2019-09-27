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Türkiye

Önce engelleri sonra rakiplerini geride bıraktılar

Onlar katıldıkları şampiyonalarda Türkiye’yi başarıyla temsil ettiler. Engelleri yüzerek aşan dört sporcunun yeni hedefi, olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak.

27 Eylül 2019 Cuma 11:18 - Son Güncelleme 27 Eylül 2019 Cuma 11:22

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