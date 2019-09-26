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Türkiye

Jandarmadan 'Kıran-4 Operasyonu' paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, Ağrı-Kars-Iğdır üçgeninde yürütülen Kıran-4 Operasyonunun görüntülerinin yer aldığı klip paylaşıldı.

26 Eylül 2019 Perşembe 19:44 - Son Güncelleme 26 Eylül 2019 Perşembe 19:45

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