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Sisli
Yaşam

Oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı

Antalya'da botla denize açılan balıkçıların oltasına, 150 kilogram ağırlığında 1,5 metrelik bir köpek balığı takıldı. Hem korkan hem de şaşıran balıkçılar, o anları cep telefonuyla kaydetti.

17 Aralık 2019 Salı 12:47 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 12:48

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