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Türkiye

Okul servisiyle makas atan şoför yakalandı

İstanbul’da, art arda makaslar atarak trafik güvenliğini hiçe sayan servis şoförüne 1110 TL para cezası uygulandı. Sürücü, adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.

05 Mart 2019 Salı 16:45 - Son Güncelleme 05 Mart 2019 Salı 16:45

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