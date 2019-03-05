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Türkiye

Milli Savunma Bakanı Akar Mavi Vatan Tatbikatı’nı havadan takip etti

Milli Savunma Bakanı Akar, Orgeneral Güler ve kuvvet komutanlarıyla Mavi Vatan Tatbikatı’nı Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağından takip etti.

05 Mart 2019 Salı 10:48 - Son Güncelleme 05 Mart 2019 Salı 10:48

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