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Türkiye

Öğrencilerden Kartal'da Birleşmiş Milletler Konferansı

Lise öğrencilerinin küresel sorunları daha yakından tanımasını sağlayan “Model Birleşmiş Milletler Konferansı”na Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi dördüncü kez ev sahipliği yapıyor.

01 Mart 2019 Cuma 16:26 - Son Güncelleme 01 Mart 2019 Cuma 16:27

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