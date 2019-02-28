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Türkiye

Çocuğu otomobilin altında kalmaktan son anda kurtardı

Gaziantep’te bir gencin, yola çıkan kız çocuğunu otomobilin altında kalmaktan son anda kurtardığı anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:48 - Son Güncelleme 28 Şubat 2019 Perşembe 17:48

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