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Yaşam

Nakille hayata tutunan çocuklar: Organlarınızı bağışlayın

Organ nakliyle hayata tutunan çocuklar, İstanbul'da bir araya geldi ve "Organ bağışı yapın" çağrısı yaptı.

23 Temmuz 2019 Salı 18:18 - Son Güncelleme 23 Temmuz 2019 Salı 18:32

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