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Türkiye

Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan film 25 Ekim'de vizyonda

Tüm zamanların en iyi haltercisi olarak gösterilen Naim Süleymanoğlu'nun hayatı beyaz perdeye aktarılıyor. Filmin vizyona gireceği tarih ise 25 Ekim 2019.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:38 - Son Güncelleme 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:39

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