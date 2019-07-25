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Türkiye

Aranan kişilere yönelik operasyon polis kamerasında

Adana'da asayiş ve narkotik suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüler ile haklarında arama kaydı bulunan 44 kişinin yakalandığı operasyon, polis helikopteri tarafından görüntülendi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:35 - Son Güncelleme 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:36

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