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Kültür Sanat

Müzik tutkusunu sayesinde 80 yaşında gitar çalmayı öğrendi

Manisa'da yaşayan Halim Barca, çocukluğundan bu yana içinde sakladığı müzik tutkusunu, 80 yaşında öğrendiği gitarı ve besteleriyle yaşatıyor.

22 Mart 2019 Cuma 17:48 - Son Güncelleme 22 Mart 2019 Cuma 17:48

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