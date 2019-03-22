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Kültür Sanat

TRT'den "iyilik" belgeseli

TRT Belgesel ekibi, Gana'da bir yetimhanede çocukların mutluluğu için çalışan gönüllünün mücadelesine tanıklık etti. "Dünyayı İyilik Kurtaracak" yarın TRT Belgesel'de.

22 Mart 2019 Cuma 11:12 - Son Güncelleme 22 Mart 2019 Cuma 11:12

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