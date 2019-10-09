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Yaşam

Müzik öğretmenlerine Türk müziği ve halk dansları eğitimi

Rize'de, Türkiye'nin dört bir yanından gelen müzik öğretmenleri için "Bir Öğretmen Bin Ritim" kursu düzenlendi. Öğretmenlere, 5 gün boyunca Türk müzik kültürü ve halk dansları eğitimi verildi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 15:43 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 15:45

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