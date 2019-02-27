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Müşteri, bıçaklı soyguncuyu çekpasla durdurdu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bıçaklı bir kişi, soymak için girdiği marketteki müşterilerden biri çekpasla kendisini kovalayınca korkup kaçtı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:55 - Son Güncelleme 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:55

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