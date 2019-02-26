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Dilenen engelli çocuğa polis şefkati

Adıyaman’da polis memuru, yağmur altında üşüyerek dilenen engelli çocuğa ceketini vererek ısıttı. Polis, küçük çocuğun ailesine ulaşamayınca karakola çocuğu karakola götürdü.

26 Şubat 2019 Salı 20:41 - Son Güncelleme 26 Şubat 2019 Salı 20:41

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